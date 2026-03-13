Heimstärke als Trumpf? Altach empfängt Schlusslicht BW Linz

Der SCR Altach setzt nach einer Woche mit dem fixierten Cup-Finaleinzug und der knapp verpassten Meistergruppe auf die eigene Heimstärke. Es gastiert das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz im Ländle.

In den ersten drei Spielen unter Ognjen Zaric gab es im Schnabelholz keine Niederlage, saisonübergreifend ging nur eines der jüngsten 15 Liga-Heimspiele verloren. „Es war eine Riesen-Highlight-Woche für uns, jetzt geht es wieder um Punkte gegen den Abstieg“, sagte Zaric. Mit einem Sieg ohne den gesperrten Abwehrchef Benedikt Zech würde man schon einen „Riesenschritt“ in Richtung Klassenerhalt machen.

„Ich glaube aber, dass wir auch mit einem Unentschieden leben können“, meinte Zaric vor einem „sicher anderen Fußballspiel“ als am Sonntag beim 0:2 bei Meister Sturm Graz. „Da gilt es, vom Kopf bereit zu sein, den Kampf anzunehmen.“

BW Linz-Coach Köllner: „Auf jeden Fall punkten“

Die Linzer wollen an die Leistung beim 1:1 in Hartberg anschließen und so schnell wie möglich weg vom Tabellenende.

„Zum Start der Qualifikationsrunde geht es für uns darum, auf jeden Fall zu punkten. Der Auswärtspunkt und vor allem das Auftreten inklusive der gezeigten Leistung in Hartberg stimmen uns zuversichtlich für die nächsten Spiele“, sagte BWL-Coach Michael Köllner.

In den bisherigen Saisonduellen gewann jeweils das Heimteam 1:0.

(APA)/Bild: GEPA