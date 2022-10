Heinle: „Diesen Punkt nehmen wir sehr, sehr gerne mit“

via

via Sky Sport Austria

Austria Lustenau und die SV Ried haben sich am Sonntag in der 13. Runde der Fußball-Bundesliga torlos mit 0:0 getrennt. Eine leistungsgerechte Punkteteilung, bei der die Gäste am Ende dem Sieg näher waren.

„Diesen Punkt nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Die erste Halbzeit hat ganz klar Lustenau gehört. Wir haben die ersten 20 Minuten total verschlafen. Spätestens ab der Halbzeit haben wir dann die richtigen Antworten gefunden und waren dann die bessere Mannschaft. Für mich summa summarum ein gerechtes Remis in einem sehr intensiven Spiel“, erklärte Ried-Coach Christian Heinle im Sky-Interview.