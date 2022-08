via

Die SV Ried musste im Bundesliga-Spiel gegen den SK Sturm Graz eine halbe Stunde in Unterzahl spielen. Leo Mikic musste nach zwei gelben Karten in sechs Minuten vom Feld. Doch trotz eines 0:1-Rückstandes erkämpften sich die Innviertler noch ein Remis. Ried-Trainer Christian Heinle sprach am Sky-Mikro über die Partie.