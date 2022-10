Die Stimmung von SV Ried-Trainer Christian Heinle ist nach der knappen 1:2-Auswärtsniederlage in Graz zwar etwas getrübt, sah dennoch einige gute Phasen seiner Mannschaft.

„Ich glaube, dass der Auftritt von uns sehr in Ordnung war. Erste Hälfte haben wir das noch nicht so umsetzen können, was wir wollten. Zweite Hälfte war es um vieles besser von Beginn weg. Es war ein unglückliches 2:1, aber natürlich geht das Ergebnis über die ganze Partie gesehen in Ordnung“, so Heinle im Sky-Interview.