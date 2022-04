Heinle trotz Last-Minute-Ausgleich zuversichtlich: „Man sieht, wie die Mannschaft lebt“

Die SV Ried und die Admira haben sich am Dienstag in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 (0:0) getrennt. Die Innviertler sahen nach dem Führungstor von Ante Bajic (70.) schon wie der Sieger aus, Marlon Mustapha sorgte jedoch per Elfmeter in der 90. Minute für den Ausgleich. Beide Teams vergrößerten ihren Vorsprung aufs Tabellenende – Ried liegt vier, die Admira fünf Punkte vor Schlusslicht Altach.

Ried-Cheftrainer Christian Heinle im Sky-Interview: „Ein sehr emotionales Spiel. Man sieht, wie die Mannschaft lebt. Es ist natürlich sehr, sehr schade, weil wir eine top zweite Halbzeit spielen. Dann bekommst du in der Nachspielzeit ein sehr, sehr vermeidbares Tor. Wir hätten einen großen Befreiungsschlag machen können, das ist uns nur zum Teil gelungen. Es liegt aber noch in der eigenen Hand und das ist gut so.“