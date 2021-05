Heiße Phase im Abstiegskampf: Die Fakten zur 29. Runde der Qualigruppe

Endspurt in der Tipico Bundesliga: Die letzten vier Runden in der Qualifikationsgruppe stehen an und noch immer können theoretisch vier Teams absteigen. In den Fakten zur 29. Runde präsentieren wir Euch kurz und knapp das Wichtigste, das ihr zu den drei Duellen am Samstag wissen müsst.

SCR Altach – Austria Wien

(je zwei Niederlagen und Remis), erstmals so lange seit der Rückkehr von Damir Canadi. Altach verlor 16 der ersten 28 Spiele, nur in der Saison 2008/09 waren es mit 19 Niederlagen nach 28 Spielen mehr. Altach erzielte in seinen 28 Saisonspielen 24 Tore – nie waren es zu diesem Zeitpunkt der Saison weniger

nur in der Saison 2008/09 waren es mit 19 Niederlagen nach 28 Spielen mehr. Altach erzielte in seinen 28 Saisonspielen 24 Tore – nie waren es zu diesem Zeitpunkt der Saison weniger Altachs Chinedu Obasi erzielte beim 1:5 gegen Austria Wien am 20. Februar das einzige Saisontor Altachs gegen den FAK. Der Angreifer kann der Canadi-Elf aufgrund eines Achillessehnenrisses im Saisonendspurt jedoch nicht helfen.

(vier Siege, ein Remis). Der FAK blieb zudem in drei der fünf Spiele ohne Gegentor (nur zwei Gegentreffer insgesamt). Die Austria gewann ihre letzten zwei Auswärtsspiele in Folge . Mehr Auswärtssiege am Stück gelangen den Veilchen zuletzt im Juni 2020, als man vier Spiele in der Fremde in Serie für sich entscheiden konnte.

. Mehr Auswärtssiege am Stück gelangen den Veilchen zuletzt im Juni 2020, als man vier Spiele in der Fremde in Serie für sich entscheiden konnte. Austrias Dominik Fitz traf gegen Altach in zwei Bundesligaspielen in Folge. Fitz erzielte gegen Altach bereits drei Saisontore, das hatte im FAK-Dress zuvor nur Ruben Okotie 2008/09 geschafft.

Admira – SKN St. Pölten

gegen St. Pölten mit 1:0. Damit ist die Bilanz der letzten zehn direkten Duelle absolut ausgeglichen: Je drei Siege bei vier Remi. In vier der letzten fünf direkten Duelle zwischen Admira und St. Pölten gab es jeweils einen Zu-Null-Sieg .

. Admiras Sebastian Bauer erzielte im letzten Spiel gegen den SKN das einzige Tor des Spiels und damit auch seinen Premierentreffer in der Bundesliga.

St. Pölten traf in den vergangenen fünf Auswärtsspielen bei der Admira immer – Vereinsbestwert gegen ein Team!

Seit zehn Spielen warten die Niederösterreicher auf einen Sieg. Alexander Schmidt schnürte in den ersten beiden Spielen 2020/21 gegen die Admira jeweils einen Doppelpack. Vier Saisontore gegen ein Team schaffte im SKN-Dress sonst nur Cory Burke 2019/20 gegen die WSG.

TSV Hartberg – SV Ried

ein. Ohne seine Jokertore hätte Hartberg vier Siege weniger auf dem Konto. Hartbergs Stefan Rakowitz erzielte beim 2:3 von Hartberg in Ried im April nach 53 Sekunden das früheste Hartberg-Tor in der Bundesliga.

gegen Hartberg (zwei Siege, ein Remis). Die Innviertler sind das einzige Team in der Qualogruppe, das mehr Tore erzielte als aufgrund derChancenqualität zu erwarten gewesen wäre (+5,3 Tore) .

. Andreas Heraf feierte beim 3:2 von Ried über Hartberg seine Bundesliga-Premiere als Ried-Trainer und seinen ersten Ligasieg als Trainer überhaupt (mit Pasching sammelte es zwei Niederlagen und ein Remis).

