Helm verloren! Sorge um Israeli Szollos nach Sturz auf der Streif

Der israelische Skirennläufer Barnabas Szollos ist am Mittwoch im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrten am Freitag und Samstag in Kitzbühel schwer gestürzt.

Der 25-Jährige verlor kurz nach dem Start in der Kompression am Ende der bis zu 86 Prozent steilen „Mausefalle“ einen Ski. Beim furchterregenden Aufprall auf die eisige Piste flog ihm zugleich der Helm davon. Noch ist unklar, wie schwer sich Szollos verletzt hatte. Laut einem Bericht der „Blick“ eilten drei Notärzte zur Erstversorgung zu ihm. Die Bergung dauerte rund eine halbe Stunde.

Unmittelbar zuvor hatte der Schweizer Remi Cuche, ein Neffe des Streif-Rekordsiegers Didier Cuche, seine Fahrt im Steilhang abbrechen müssen. Der 23-Jährige wurde an einer Welle ausgehoben und erlitt bei der Landung augenscheinlich ein Knieverletzung. Es besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Wie nach ihm Szollos wurde er mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen.

Glück hatte Stefan Babinsky, der nach einem Netz-Abflug vor der Traverse unverletzt blieb. Der Steirer fuhr selbst ins Ziel und gab Entwarnung.

(APA/SID/red.)

Artikelbild: GEPA