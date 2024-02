Der 1. FSV Mainz 05 hat am Dienstag den Nachfolger von Jan Siewert bekanntgegeben. Bo Henriksen soll die 05er vor dem Abstieg bewahren.

Der Däne kommt vom FC Zürich und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Erst in der vergangenen Woche hatte der 49-Jährige verkündet, dass er seinen auslaufenden Vertrag im Sommer nicht verlängern wird. Damit verliert auch Sturm-Leihgabe Amadou Dante nur wenige Tage nach seinem Wechsel in die Schweiz seinen Trainer. Bis Saisonende übernehmen die Co-Trainer Murat Ural und Umberto Romano in Zürich.

Heidel freut sich auf Henriksen

„Wir haben uns intensiv mit unserer aktuellen Situation beschäftigt und analysiert, welcher Trainertyp mit welchem fußballerischen Ansatz in dieser schwierigen sportlichen Situation zu uns passt. Dies hat uns zu Bo Henriksen geführt, einem Trainer, dem es in seiner Karriere wiederholt und unter sehr verschiedenen Voraussetzungen gelungen ist, Mannschaften zu formen und dabei einen gleichermaßen pragmatischen, aber auch mutigen und schlussendlich erfolgreichen Fußball spielen zu lassen“, sagte Sportvorstand Christian Heidel.