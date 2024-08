Henry nicht mehr U21-Coach Frankreichs

Thierry Henry ist als Teamchef des französischen U21-Fußball-Nationalteams zurückgetreten.

Dies verkündete der Verband (FFT) am Montag, nachdem die Franzosen im Olympia-Finale gegen Spanien verloren hatten. Die FFT gab an, dass Henry persönliche Gründe für seine Entscheidung habe und er daher den eigentlich bis Juni 2025 laufenden Kontrakt lösen will. Henry hatte 1998 als Spieler die WM mit Frankreich gewonnen und ist zweitbester Torschütze der Tricolore aller Zeiten.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago