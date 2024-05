Heraf findet neuen Trainerposten

Andreas Heraf findet einen neuen Job. Er übernimmt den BFC Dynamo in Berlin. Der Verein spielt in der viertklassigen Regionalliga-Nordost. Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass sein Vertrag bei Austria Lustenau nicht verlängert wird.

BFC Sportchef Angelo Vier begründete gegenüber dem „kicker“ die Trainerwahl folgendermaßen: „Wir freuen uns, mit Andreas Heraf einen Trainer gefunden zu haben, der einen großen Erfahrungsschatz besitzt. Er ist ein Trainer mit klaren Vorstellungen, einer klaren Idee, mit offensiv wie defensiv klaren Strukturen. Er freut sich auf die Aufgabe hier, hat Bock darauf. Andreas Heraf ist ein Trainer, der Spirit und Feuer hat.“

(Bild: GEPA)