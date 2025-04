Herbe Enttäuschung! Zverev verliert Auftaktmatch in Monte Carlo

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Monte Carlo die nächste herbe Enttäuschung erlebt. Der Weltranglistenzweite verlor in seiner Wahlheimat bereits sein Auftaktmatch gegen den früheren Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini (Italien) mit 6:2, 3:6, 5:7 und konnte sein seit Wochen anhaltendes Formtief auch bei der Rückkehr auf seinen Lieblingsbelag Sand nicht überwinden.

Der 27-Jährige hat durch die Niederlage zudem keine Chance mehr, Jannik Sinner bis zu dessen Rückkehr auf die Tour (ab 4. Mai) an der Spitze der Weltrangliste abzulösen. Für Zverev war es zum Start in die europäische Sandplatzsaison ein heftiger Dämpfer, seit seiner Endspiel-Niederlage bei den Australian Open gegen Sinner sucht Zverev vergeblich den Ausweg aus einer sportlichen Krise. Zwei Halbfinal-Teilnahmen (2018 und 2021) bleiben sein bestes Ergebnis in Monte Carlo.

In der Vorbereitung auf das dritte Masters des Jahres hatte Zverev sogar Unterstützung von Boris Becker bekommen, der ihn dreimal beim Training besuchte. Im Fürstentum sei für ihn „am wichtigsten, dass ich Tennismatches gewinne und mein Selbstvertrauen zurückbekomme“, hatte Zverev im Vorfeld des Turniers gesagt. Gegen Berrettini gelang dieser Schritt trotz eines vielversprechenden Starts aber nicht. Nach einem souveränen ersten Satz kam der Italiener immer besser ins Spiel – und nutzte schließlich seinen ersten Matchball zum Sieg.

(SID)/Bild: Imago