Herbe Rückspiel-Pleite: Mainzer Legionärs-Trio verpasst ECL-Halbfinale
Für die ÖFB-Teamspieler Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig von Mainz 05 ist das Abenteuer Conference League im Viertelfinale beendet.
Die Mainzer verloren das Rückspiel gegen Racing Straßburg deutlich mit 0:4 und verspielten damit den 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel.
ÖFB-Verteidiger Stefan Posch, vor einer Woche zu Hause noch Torschütze, spielte durch, ließ sich beim 0:3 durch Julio Enciso aber von Martial Godo austanzen (69.). Für die Entscheidung sorgte der frühere Sturm-Graz-Angreifer Emanuel Emegha (74.), der zuvor einen Elfmeter verschossen hatte (66.). Bei den Mainzern wurde im Finish Nikolas Veratschnig für Landsmann Phillipp Mwene eingewechselt (81.).
Alle Tore:
1:0 Sebastian Nanasi (26.)
2:0 Abdoul Ouattara (35.)
3:0 Julio Enciso (69.)
4:0 – Emmanuel Emegha (74.)
(SID).
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