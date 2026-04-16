Herbe Rückspiel-Pleite: Mainzer Legionärs-Trio verpasst ECL-Halbfinale

Für die ÖFB-Teamspieler Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig von Mainz 05 ist das Abenteuer Conference League im Viertelfinale beendet.

Die Mainzer verloren das Rückspiel gegen Racing Straßburg deutlich mit 0:4 und verspielten damit den 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel.

ÖFB-Verteidiger Stefan Posch, vor einer Woche zu Hause noch Torschütze, spielte durch, ließ sich beim 0:3 durch Julio Enciso aber von Martial Godo austanzen (69.). Für die Entscheidung sorgte der frühere Sturm-Graz-Angreifer Emanuel Emegha (74.), der zuvor einen Elfmeter verschossen hatte (66.). Bei den Mainzern wurde im Finish Nikolas Veratschnig für Landsmann Phillipp Mwene eingewechselt (81.).

Alle Tore:

1:0 Sebastian Nanasi (26.)

2:0 Abdoul Ouattara (35.)

3:0 Julio Enciso (69.)

4:0 – Emmanuel Emegha (74.)

(SID).

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