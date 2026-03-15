Herber Dämpfer für Bremen: Pleite im Kellerduell gegen Mainz

Werder Bremen hat im Kampf gegen den Abstieg aus der deutschen Fußball-Bundesliga einen herben Dämpfer kassiert.

Im Kellerduell mit Mainz kassierten Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll (bis 85.) am Sonntag daheim eine verdiente 0:2-(0:1)-Niederlage und fielen auf Platz 15 zurück. Die Mainzer von Stefan Posch, Phillipp Mwene (bis 72.) und Nikolas Veratschnig (ab 72.) machten dagegen einen wichtigen Schritt in Richtung Rettung und verbesserten sich auf Platz 13.

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