Herbstsaison-Rückblick: Die besten Luft-Zweikämpfer der Liga

Die Herbstsaison in der ADMIRAL Bundesliga ist beendet, 17 von 32 Runden sind gespielt. Sky Sport Austria wirft einen Blick auf die wichtigsten Werte und Statistiken vom Herbst. Heute im Fokus: Die Spieler mit der besten Zweikampfquote in Kopfballduellen (mindestens 35 Duelle).



Salzburgs Strahinja Pavlovic war in der Herbstsaison auch in der Luft kaum zu bezwingen. Nachdem der Serbe bereits in der Kategorie der besten Zweikämpfer an erster Stelle lag, setzt er auch bei den gewonnenen Kopfballduellen die Bestmarke mit fast 75 Prozent.

3370 Strahinja Pavlovic Position Verteidigung Verein FC Red Bull Salzburg

Bildergalerien: Die besten Luft-Zweikämpfer der Liga

Bild: GEPA