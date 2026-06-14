Herburger verpasst mit Berlin erneut Champions-League-Titel

Die Handballer der Füchse Berlin um Österreichs Teamspieler Lukas Herburger haben den erstmaligen Titelgewinn in der Champions League trotz einer starken Aufholjagd erneut verpasst.

Die Deutschen unterlagen im Finale des Final Four in Köln gegen Königsklassen-Rekordsieger FC Barcelona 34:37 (16:20). Die Spanier feierten den 13. Titelgewinn, während sich die Füchse bei ihrer zweiten Finalteilnahme hintereinander mit Herburger erneut mit Silber begnügen mussten.

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