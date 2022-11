Hernandez erfolgreich in Innsbruck operiert

Der Franzose Lucas Hernandez ist an seinem Kreuzbandriss im rechten Knie operiert worden. Der Eingriff sei von Christian Fink in Innsbruck vorgenommen worden, teilte sein Club Bayern München am Donnerstagabend mit.

Der Verteidiger wird seine Reha in den nächsten Tagen in München aufnehmen. Hernandez hatte sich die schwere Verletzung am Dienstag im Startspiel von Frankreichs Nationalmannschaft bei der WM in Katar gegen Australien (4:1) zugezogen und wird einige Monate fehlen.

