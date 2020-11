“Hero”-Karte: Salzburg-Star Szoboszlai im “Team of the Week #8”

via

via Sky Sport Austria

Dass Dominik Szoboszlai das ungarische Nationalteam zur Europameisterschaft 2021 geschossen hat, ist auch “EA Sports FIFA 21” nicht entgangen. Der Salzburg-Star steht im Ultimate Team of the Week #8 und erhält ein Upgrade von +6 im Vergleich zu seiner Goldkarte. Außerdem erscheint die neue Szoboszlai-Karte im “Hero”-Design für besondere Spielermomente.

Das Videospiel FIFA zeichnet im Ultimate-Team-Modus wöchentlich die erfolgreichsten Spieler der vergangenen Woche in der realen Fußballwelt aus. Alle Spieler im “Team of the Week” bekommen Upgrades auf ihre Fähigkeiten.

Sky Sport News HD präsentiert das “Team of the Week #8”