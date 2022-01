Herren-Slalom in Zagreb abgesagt

Der Weltcup-Slalom der Männer in Zagreb ist abgesagt worden.

Grund sind die wegen der warmen Temperaturen in den vergangenen Tagen weichen Pistenverhältnisse, die bereits beim Rennen der Frauen am Dienstag eine große Herausforderung für die Athletinnen darstellten. Auch brach am Mittwochnachmittag die angekündigte Schlechtwetterfront herein, die ein Nebel-Wolkengemisch, Regen und starken Wind mit sich brachte.

Der Start auf dem Bärenberg war zunächst um eine Viertelstunde auf 15.45 Uhr verschoben worden, weil die Jury noch eine zusätzliche Inspektion der Piste vornehmen wollte.

(APA)/Bild: