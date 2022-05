Hertha BSC gegen Hamburger SV und 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden! Die Relegation in Deutschland live bei Sky

Seit seinem Amtsantritt bei Hertha BSC holte ein Gedanke immer wieder Felix Magath ein: Relegation gegen den Hamburger SV. Jene damalige Vorahnung ist nun Realität – dabei schien der Hauptstadtklub schon gerettet. Nachdem der 68-Jährige vor sechs Wochen auf der Trainerbank Platz nahm, konnten aus den drei direkten Abstiegsduellen gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld sieben Punkte eingefahren werden. Lediglich ein weiterer Punkt hätte gereicht, um die Klasse definitiv zu halten. Doch der blieb an den letzten beiden Spieltagen gegen Mainz und Dortmund aus. So trifft Magath nun auf seinen Herzensverein, den Hamburger SV, mit dem er als Spieler dreimal Meister wurde. Die Hansestadt war in dieser Zweitliga-Saison zwischenzeitlich schon abgeschrieben, erreichte aufgrund einer beeindruckenden Siegesserie jedoch tatsächlich noch den Relegationsplatz. Nach dem bitteren Abstieg 2018 haben die Rothosen nun endlich die Möglichkeit, ins Oberhaus zurückzukehren.

Sky Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt die Zuschauer:innen am Donnerstag ab 20:00 Uhr aus dem Berliner Olympiastadion auf Sky Sport Bundesliga 1. Sky Q Kund:innen können die Partie zusätzlich in UHD genießen, die von Kai Dittmann kommentiert wird.

1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden am Freitag

Tags darauf steht ein weiteres Traditionsduell an. Auf dem ehrwürdigen Betzenberg empfängt der 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion Dynamo Dresden. Taktische Anweisungen erhalten die Kaiserslauterner dann von Dirk Schuster, der das Traineramt für die beiden Relegationsspiele übernimmt, nachdem Marco Antwerpen nach dem letzten Spieltag und der dritten Niederlage in Folge von seinen Aufgaben überraschend entbunden wurde. Bei vielen Fans stieß die Vereinsentscheidung auf Unverständnis, da Antwerpen den einst großen FCK im Februar 2021 übernahm, als dieser kurz vor dem Abstieg in die Regionalliga stand und den kaum noch für möglich gehaltenen Klassenerhalt schaffte. Ob mit Schuster die Rückkehr in die 2. Deutsche Bundesliga gelingt? Ab 20:00 Uhr überträgt Sky das Relegationshinspiel auf dem Betzenberg.

Die Relegation in Deutschland bei Sky

Donnerstag:

20:00 Uhr: Hinspiel Relegation, Hertha BSC – Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD

Freitag:

20:00 Uhr: Hinspiel Relegation, 1. FC Kaiserslautern – Dynamo Dresden auf Sky Sport Bundesliga 1

Montag:

20:00 Uhr: Rückspiel Relegation, Hamburger SV – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 2

Dienstag:

20:00 Uhr: Rückspiel Relegation, Dynamo Dresden – 1. FC Kaiserslautern auf Sky Sport Bundesliga 1

Bild: Imago