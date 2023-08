Hertha BSC verleiht Suat Serdar nach Italien

Mittelfeldspieler Suat Serdar verlässt Hertha BSC in Richtung Italien. Der 26-Jährige wird für eine Saison an den Serie-A-Klub Hellas Verona verliehen, wie der Zweitligist am Dienstagabend mitteilte.

Italienischen Medienberichten zufolge soll sich Verona darüber hinaus eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro gesichert haben. Der Klub selbst sprach nur von Optionsrechten. Hertha machte keine Angaben dazu.

Damit dürften die klammen Berliner ein weiteres vergleichsweise hohes Gehalt einsparen und sich so vielleicht etwas Spielraum auf dem Transfermarkt eröffnen.

Serdar hatte in dieser Spielzeit bisher wegen Verletzungsproblemen erst ein Pflichtspiel absolviert. Der 26-Jährige war im Sommer 2021 vom FC Schalke 04 nach Berlin gewechselt. Wie auch der Rest der Mannschaft konnte er sein Potenzial nur selten konstant abrufen.

(skysport.de // dpa)

Beitragsbild: Imago