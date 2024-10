Hertha gelingt Befreiungsschlag – Köln blamiert sich

Hertha BSC hat in der 2. deutschen Bundesliga den Anschluss an die Aufstiegsränge hergestellt.

Der Hauptstadtklub setzte sich am Freitag nach langer Überzahl mit 3:1 (0:1) gegen Eintracht Braunschweig durch und feierte damit den ersten Erfolg nach zuvor zwei sieglosen Spielen in Folge. In der Tabelle stehen die Berliner nun mit 14 Punkten auf dem sechsten Platz.

Stürmer Levente Szabo (38.) brachte die Gäste im Olympiastadion in Führung. Im zweiten Durchgang sah dann Braunschweig-Keeper Lennart Grill nach einer Notbremse die Rote Karte (53.). Michael Cuisance (54.) und Ibrahim Maza (72.) drehten mit jeweils verwandelten Foulelfmetern das Spiel, Florian Niederlechner (83.) sorgte für die Entscheidung.

Köln kassiert Dämpfer

Der 1. FC Köln hat hingegen einen herben Dämpfer kassiert und den Sprung in Richtung Aufstiegsplätze verpasst.

Im Absteiger-Duell beim SV Darmstadt verlor Köln mit 1:5 (1:2). Die zuletzt beim Heimsieg gegen Ulm (2:0) deutlich verbesserte Defensive offenbarte am Freitagabend abermals große Schwächen.

Für die Gastgeber traf Fraser Hornby doppelt (11./40.), Isac Lidberg (54.), Philipp Förster (65.) und Aleksandar Vukotic (90.+4) erhöhten in der zweiten Hälfte. Köln, bislang mit der besten Offensive der Liga, blieb vorne zu harmlos. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Tim Lemperle (38.) war zu wenig.

(SID/Red.)

Bild: Imago