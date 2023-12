Hertha nur mit Unentschieden gegen Schlusslicht – HSV holt wichtigen Sieg

Sieg für HSV-Coach Tim Walter, Fortuna mit Comeback-Qualitäten und Nullnummer von Hertha: Am 17. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga holte der viel kritisierte Walter mit dem Hamburger SV ein 2:0 (0:0) beim 1. FC Nürnberg. Robert Glatzel (80.) und Jean-Luc Dompe (90.+7) sicherten die drei Punkte für die Norddeutschen.

Dagegen feierte Fortuna Düsseldorf beim 1. FC Magdeburg einen 3:2 (0:2)-Erfolg und machte in der zweiten Halbzeit einen 0:2-Rückstand wett. Hertha BSC mühte sich zu einem 0:0 gegen Schlusslicht VfL Osnabrück.

Für Walter war es ein richtungweisendes Spiel. Zuletzt hatte es zu Hause ein 1:2 gegen den SC Paderborn gegeben, die Rothosen verlieren im Aufstiegsrennen in den letzten Woche immer weiter an Boden auf die Konkurrenten. In den Hamburger Medien war der Fußballlehrer vor dem Gastspiel bei den Franken angezählt worden. „Jetzt geht es um Walters Job“, schrieb die Hamburger Morgenpost unter der Woche: „Ist er noch der Richtige, um den Aufstieg zu schaffen?“

Herbert Bockhorn (17.) und Xavier Amaechi (37.) schossen Magdeburg, Europapokalsieger der Pokalsieger von 1974, mit 2:0 in Führung. Vincent Vermeij (46.) gelang kurz nach Wiederbeginn das 1:2 für die Düsseldorfer. Shinta Appelkamp (70.) markierte den 2:2-Ausgleich für die Rheinländer. Erneut Vermeij (75.) gelang das 3:2 für die Fortunen.

Die Herthaner sind derweil auch im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen geblieben. Mit 25 Punkten setzten die schwach in die Saison gestarteten Berliner ihre Aufholjagd allerdings nicht fort. Osnabrücks Trainer Uwe Koschinat holte im dritten Spiel unter seiner Führung den zweiten Punkt, nachdem sein Team in der vergangenen Woche ein 1:1 gegen Spitzenreiter FC St. Pauli erreicht hatte. Hertha verlor Florian Niederlechner wegen groben Foulspiels (85., nach Videobeweis) per Roter Karte.

(SID)/Bild: Imago