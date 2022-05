Hertha schafft Klassenerhalt in Relegation – HSV weiter zweitklassig

via

Hertha BSC bleibt in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Felix Magath siegte am Montag beim Hamburger SV im Relegationsrückspiel mit 2:0 (1:0) und verlängert damit die inzwischen vier Jahre andauernde Leidenszeit der Norddeutschen in der 2. Liga.

Dedryck Boyata (4.) und Marvin Plattenhardt (63.) trafen vor 55.000 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion für die Hertha. Lucas Tousart sah noch die Gelb-Rote Karte (90.+6).

Damit konnten die Berliner, die das Hinspiel mit 0:1 verloren hatten, ihren siebten Abstieg der Klubgeschichte gerade noch abwenden. Für Trainer Felix Magath, der eine HSV-Vergangenheit als Spieler, Trainer und Manager hat, wäre es der erste Abstieg seiner jahrzehntelangen Karriere gewesen.

Dem HSV blieb die Erstliga-Rückkehr auch im vierten Anlauf verwehrt. Der frühere Bundesliga-Dino war 2018 erstmals in seiner Geschichte abgestiegen, nach drei vierten Plätzen scheiterten die Hamburger nun in der Relegation.

