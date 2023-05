Hertha zu 94 Prozent abgestiegen: Das ist Dardais Rettungsplan

via

via Sky Sport Austria

Pal Dardais Plan zur Rettung ist simpel: „Vier Spiele, vier Siege. Das ist das Motto“, wiederholte der Trainer von Hertha BSC am Donnerstag gleich mehrmals auf der Pressekonferenz der Berliner vor dem Kellerduell gegen den VfB Stuttgart am Samstag (live auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Obwohl die Ausgangslage für seine Mannschaft irgendwo zwischen äußerst bedrohlich und beinahe aussichtslos ist, gab sich der Hertha-Trainer so, wie man ihn seit Jahren kennt: gelassen.

„Rasen vertikutiert, Weinschorle getrunken, Zigarre geraucht“

„Ich habe gestern den Rasen vertikutiert, dann war ich ziemlich kaputt und habe eine Weinschorle getrunken, eine Zigarre geraucht und bin in der Halbzeitpause kurz eingeschlafen“, sagte Dardai auf die Frage, ob und wie er sich das Pokalspiel der Stuttgarter gegen Eintracht Frankfurt angeschaut habe.

„Für uns ist nicht wichtig, wie Stuttgart spielt“, betonte Dardai, „wir müssen für uns spielen und gewinnen, nicht erzählen. Jede Mannschaft bereitet sich richtig auf ihren nächsten Gegner vor. Entscheidend ist, was am Spieltag passiert.“

Drei Punkte gegen Stuttgart sind Pflicht

Für die Berliner sind im direkten Duell gegen den VfB Stuttgart drei Punkte so gut wie Pflicht, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten.

Zwar ist der Abstieg am Wochenende nicht möglich, sondern erst am kommenden Freitag in Köln, aber die Aussichten, sich doch noch zu retten, sind düster.

Minimale Chance auf den direkten Klassenerhalt

Nach einer Berechnung des Datenspezialisten OPTA wird Hertha mit einer Wahrscheinlichkeit von 81,6 Prozent als Tabellenletzter absteigen. Für Rang 17 sind es 12,8 Prozent. Macht zusammen eine Wahrscheinlichkeit von 94,4 für einen direkten Abstiegsplatz.

Die Wahrscheinlichkeit, wie in der vergangenen Saison auf dem Relegationsrang 16 zu landen, beträgt nur 3,9 Prozent. Bleiben mickrige 1,7 Prozent für die minimale Chance auf den direkten Klassenerhalt.

Dardai setzt auf zurückgekehrten Teamgeist

Seit Dardais Rückkehr auf die Trainerbank der Hertha-Profis gab es zwei Niederlagen gegen Bremen und in München, dennoch gibt sich der Ungar zuversichtlich.

„Gegen Bayern war ein Team auf dem Platz. Und die Jungs haben durch die Arbeit der letzten zwei Wochen eine gute Atmosphäre in der Mannschaft geschaffen“, erklärte der 47-Jährige und ergänzte: „Es ist wichtig, den Teamgeist auch am Samstag auf dem Platz zu zeigen.“

„Es zählt kein Labern, es zählen nur Siege“

Der Plan ist simpel: Hertha muss Punkte holen – und am Samstag damit anfangen. Oder wie Dardai es auf der PK in seiner unterhaltsamen Art ausdrückte: „Es zählt kein Labern, es zählen nur Siege.“

(skysport.de) / Bild: Imago