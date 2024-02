Der englische Tabellenführer FC Liverpool erfüllt dem todkranken ehemaligen Fußball-Trainer Sven-Goran Eriksson noch einen Herzenswunsch. Wie der Club mitteilte, wird der an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankte frühere Teamchef des englischen Nationalteams am 23. März ein Legendenteams der „Reds“ gegen eine Ajax-Auswahl als Trainer betreuen.

Eriksson, 76, hatte in seiner schillerenden Karriere zwar mit Manchester City, Benfica und AS Roma weltbekannte Clubs betreut, nicht aber seinen Lieblingsverein seit Kindheitstagen, wie er zuletzt gestand. „Im besten Fall“ habe er noch ein Jahr zu leben, erklärte der Schwede im Jänner.

Klopp lädt Eriksson ein

Der frühere englische Nationaltrainer hatte zuletzt in einem Interview von seiner Liebe zu dem Klub berichtet und geäußert, er wäre gerne einmal Liverpool-Trainer gewesen. Reds-Teammanager Jürgen Klopp hatte bewegt reagiert und angeboten, dies zumindest symbolisch möglich zu machen.

„Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass er absolut willkommen ist, hierher zu kommen. Er kann auf meinem Platz in meinem Büro sitzen und einen Tag lang meine Arbeit machen, wenn er will. Das ist kein Problem. An der Seitenlinie zu stehen, könnte ein bisschen schwieriger sein“, sagte Klopp.

Nun darf Eriksson mit den einstigen Klub-Legenden John Barnes, Ian Rush und John Aldridge als Trainer-Quartett für seinen Herzensklub dabei sein. Bei dem jährlichen Benefizspiel der Liverpool-Altstars werden Spenden in Millionen-Höhe gesammelt.

(APA/SID) / Bild: Imago