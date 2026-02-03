„Herzerl mit Janko“: Folge 2

Folge #2 von „HERZERL mit JANKO“, der Podcast der Sky-Experten Andreas Herzog und Marc Janko.

In dieser Episode diskutieren Marc und Andi über aktuelle sportliche Ereignisse, insbesondere die Australian Open, die Champions League, das ÖFB Cup Viertelfinale und natürlich wird auch der anstehende Ligastart in Österreich thematisiert.

4 Augen, 2 Linksfüßer, 1 Thema!

173 Länderspiele sprechen über die schönste Nebensache der Welt. Infotainment at it’s best. Andreas Herzog und Marc Janko sprechen über vergangene und anstehende Ereignisse rund um König Fußball. Jeden Dienstag – dein Pflichttermin zum Fußballwochenstart!