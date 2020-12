Herzerwärmende Geste! Alaba & Boateng überraschen Kinder im St. Anna Kinderspital

David Alaba & Jerome Boateng überraschen Kinder in Krankenhäusern in München, Wien und Berlin per Video-Call.

Das FC Bayern München-Innenverteidiger-Duo David Alaba und Jerome Boateng hat sich in dieser Woche für eine Weihnachtsüberraschung zusammengetan. Da der alljährliche Besuch der beiden Spieler von kranken Kindern in Kliniken dieses Jahr aufgrund der Hygiene-Situation und des engen Spielplans nicht möglich war, haben sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. Via Video-Call haben sie kurzerhand einige Kinder in der Haunerschen Kinderklinik in München, in der Charité in Berlin und im Wiener St. Anna Kinderspital angerufen und damit überrascht.

David Alaba: „Dieser Besuch von den Kindern in Kliniken hat mir jedes Jahr viel Freude gemacht. Jerome und ich haben überlegt, wie wir trotzdem irgendwie für gute Laune sorgen können und ich glaube, es ist uns ganz gut geglückt. Die Kinder können jegliche Freude, Motivation und Ablenkung von ihren schweren Krankheiten gebrauchen. Auch wir beide hatten richtig Spaß, zu sehen, wie glücklich die Kinder waren.“

Jerome Boateng: “Ich war in den letzten Jahren zu Weihnachten immer vor Ort in der Charité und wollte mir das auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen und die Kinder trotz allem sehen. Mit David kam mir dann die Idee, das gemeinsam per Video zu machen und Kids in drei Städten zu überraschen. Es war schön, mit ihnen zu sprechen und ich hoffe, dass wir ihnen eine Freude machen konnten. Nächstes Jahr dann hoffentlich wieder persönlich.” Auch in den Kliniken sorgten die Anrufe für schöne Momente. „Wir sagen vielen Dank für diesen Video-Call, der für unsere schwerkranken Kinder ganz wichtig war und ihnen viel Kraft und Mut gegeben hat, diese belastenden Zeiten zu überstehen. Super, dass David Alaba und Jerome Boateng dies möglich gemacht haben und unsere Patienten dabei sein durften“, so Astrid Simader von der Kulturinitiative der Haunerschen Kinderklinik in München.

Prof. Dr. Wolfgang Holter, ärztlicher Direktor des St. Anna Kinderspitals sagt: „Es war großartig zu erleben, wie sehr sich unsere Patienten und Patientinnen auf den Video-Call mit David Alaba und Jerome Boateng gefreut haben. Einer der Buben kickt im selben Verein, in dem David Alaba als Kind gespielt hat. Für diesen Jungen war die Möglichkeit, mit seinem Fußball-Idol persönlich zu plaudern, ein ganz besonderer Moment, den er immer in Erinnerung behalten wird. Auch für die anderen Kinder war der virtuelle Besuch von David und Jerome eine willkommene Abwechslung im Krankenhausalltag. Wir fanden es großartig, wie locker und humorvoll die Gespräche abgelaufen sind und bedanken uns ganz herzlich für diese wunderbare Aktion!“

Prof. Dr. Karl-Heinz Seeger, stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Pädiatrie m. S. Onkologie und Hämatologie, sagt: „Der direkte Videochat zwischen Jerome Boateng, David Alaba und unseren Kindern war für sie ein ermutigendes und persönliches Geschenk, welches ihnen Freude gebracht hat und Kraft gibt, für noch lange Zeit. Danke dafür.“

Ergänzend zu der Video-Überraschung hatten die Bayern-Stars vorab bereits Trikots und Süßigkeiten an die Kliniken geschickt. Das machte die Überraschung nochmals größer und schon während der Gespräche präsentierten viele Kinder mit Stolz ihre neuen Trikots mit den Rückennummern der beiden.

