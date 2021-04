Herzog äußert sich zu möglichem WAC-Engagement

In der 104. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis hat Sky-Experte Andreas Herzog u.a. über die Gerüchte über einen möglichen Trainerjob beim Wolfsberger AC und die am Wochenende beginnende Quali- bzw. Meistergruppe in der tipico Bundesliga geplaudert.



Nachdem Roman Stary den WAC nur bis Saisonende interimistisch für den zurückgetretenen Ferdinand Feldhofer übernimmt, kursieren immer wieder diverse Namen von möglichen Nachfolgern. Einer davon ist auch jener von Andreas Herzog. Bereits 2018 soll es seitens der Kärntner Interesse an einer Verpflichtung und sogar ein Gespräch gegeben haben. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler entschied sich dann schlussendlich aber gegen den Trainerposten im Lavanttal.

Ganz so abgeneigt scheint der Wiener nun nicht mehr zu sein. “Ich will nichts ausschließen”, meint Herzog. Dennoch glaubt der 52-Järhige wohl nicht an ein Engagement in Wolfsberg. “Ich habe vor zwei, drei Jahren einmal ein Gespräch gehabt, da habe ich abgesagt. Ich glaube, dass sie sich da jetzt auch anders orientieren werden”, stellt er klar.

“Wahrscheinlichkeit, dass Salzburg Meister wird, ist relativ hoch.“

Die Prognose von Andreas Herzog für die bevorstehende Meistergruppe in der tipico Bundesliga verspricht wenig Überraschung. “Die Wahrscheinlichkeit, dass wieder Salzburg Meister wird, ist schon relativ hoch”, so der Ex-Rapid-Spieler. “Man hat im Grunddurchgang gesehen, dass die Salzburger Phasen oder Spiele gehabt haben, wo sie nicht so gut drauf waren. Wenn das die entscheidenden Schnittpartien gegen den LASK oder Rapid sind, dann könnten die vielleicht noch einmal drankommen.” Dennoch rechnet Herzog nicht damit. “Auf der anderen Seite haben wir nicht gesehen, dass Rapid oder der LASK so gefestigt sind, dass sie einen Durchmarsch machen.”

