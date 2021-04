Herzog: Dutt-Verpflichtung “ein klares Zeichen” – Krankl in Rage

via

via Sky Sport Austria

Der Wolfsberger AC hat heute vor dem Spiel gegen den SK Sturm Graz (Jetzt live & exklusiv auf Sky Sport 12 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) mit Robin Dutt seinen neuen Trainer vorgestellt.

Für Sky-Experte Andreas Herzog ist die Verpflichtung des Deutschen “ein klares Zeichen, dass der WAC wieder ganz oben anklopfen will. Für mich ist es auch ein bisschen überraschend, dass man einen Trainer holt, der jahrelang in der deutschen Bundesliga gute Mannschaften trainiert hat. Für mich ist es schon ein Zeichen – langsam etwas aufbauen geht jetzt nicht”, so Herzog.

Krankl kritisiert Entscheidung für Dutt

Hans Krankl sieht die Bestellung von Dutt hingegen kritisch: “Es gibt so viele junge österreichische Trainer, die sicherlich besser sind als viele deutsche Trainer. Ich breche eine Lanze für meine jungen österreichischen Trainer, weil ich das immer gemacht habe und von dem Weg gehe ich nicht ab.”

Herzog: “Dutt eine spannende Geschichte”