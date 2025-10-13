„Herzog gegen Herzig – Die Next Generation Show“ feiert am Samstag Premiere bei Sky Sport Austria

Moderatorin Jenny Posch präsentiert ab 20 Uhr erstmals das heitere Generationenduell

Aufgeweckte Nachwuchstalente fordern in der neuen Spielshow Österreichs Fußball-Legende

In der ersten Ausgabe treten Nora und Niko (beide 12) vom USC Kirchberg/Altenwörth gegen Andreas Herzog an

Gefragt sind Grips, Geschicklichkeit, Tempo und ein großes Kämpferherz

Die Kids kämpfen für die Vereinskassa, Herzog für karitative Einrichtungen

Im Laufe der Saison 2025/26 produziert Sky Sport Austria sechs Ausgaben der neuen Show

Eines schon mal vorweg: Andreas Herzog kann sich warm anziehen! Am Samstag fordern zum ersten Mal zwei talentierte Kids die rotweißrote Fußball-Legende zum Duell, wenn „Herzog gegen Herzig – Die Next Generation Show“ ab 20 Uhr bei Sky Sport Austria Premiere feiert. Sie heißen Nora und Niko und stammen aus der U12 vom USC Kirchberg/Altenwörth. Sie brennen darauf dem 103-fachen Internationalen zu zeigen, was sie draufhaben.

Die Spielshow erfordert Köpfchen und gute Technik!

Moderatorin Jenny Posch führt durch fünf verschiedene Spielrunden, bei denen sich die Kinder mit Herzog in Disziplinen messen, die Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Köpfchen erfordern. Andreas Herzog mit einem Augenzwinkern zu diesem Anforderungsprofil: „Alles genau meins! Ich freue mich schon wahnsinnig auf die erste Ausgabe der Show!“

Mögliche Spielstationen:

„Let’s Schätz“ – Schätzfragen rund um Fußball, Sport und Allgemeinwissen

Bilderrätsel – schnelle Auffassungsgabe ist gefragt

Technikduelle – Wuzzeln, Gaberln, Torwandschießen

Bewegungsspiele – etwa Tischtennis oder Minigolf

Raten & Fighten für den guten Zweck und Nachwuchsförderung

Die Motivation ist auf beiden Seiten groß. Die Kinder haben das Ziel, die Vereinskasse aufzufüllen. Jede Spielrunde ist mit 200 Euro dotiert, insgesamt können sie bis maximal 1.000 Euro gewinnen. Andreas Herzog fightet für den guten Zweck – sein Gewinn geht an die Rote Nasen Clowndoctors oder an das St. Anna Kinderspital.

Für eine laute und fröhliche Atmosphäre im Sky Studio werden die Buben und Mädchen der Nachwuchsmannschaft, der Trainerstab sowie Eltern und Geschwister der teilnehmenden Kids sorgen. Eine lebendige und mitreißende Atmosphäre ist dadurch garantiert, wenn sich Andreas Herzog am Samstag mit „The Next Generation“ ein heißes Duell liefert.

