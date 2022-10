Herzog: „Glaube, dass Milan den Salzburgern besser liegt“

Knappe Niederlage mit mehreren Hoffnungsschimmern: Sky Experte Andreas Herzog traut dem FC Salzburg trotz der ersten Niederlage der laufenden Champions-League-Saison weiter den Einzug ins Achtelfinale zu.

„Es war gestern die erste Halbzeit, in der die Salzburger extrem passiv waren. Man hat dennoch gesehen, das Matthias Jaissle in der Pause was verändert hat. Wenn sie so wie in der ersten Halbzeit auftreten, wird es schwer“, resümiert der langjährige Bundesliga-Legionär die Partie.

Im etwas veränderten Spielsystem sieht Herzog die nötige Anpassung für das internationale Niveau: „Dieses viel propagierte hohe Angriffspressing sieht man in den letzten Wochen nicht mehr, was aber vielleicht in der Champions League gar nicht so eine schlechte Idee ist. Die richtige Mischung müssen sie finden.“

Rückblick: Beherztes Salzburg unterliegt Chelsea knapp

Nun heißt der Gegner im „Finale ums Achtelfinale“ AC Mailand. Herzog traut den Salzburgern auch hier einiges zu: „ich glaube, dass der AC Milan den Salzburgern besser liegt, als die Spielweise von Chelsea.“

(Red.)