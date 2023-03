Herzog: „Ich glaube, es ist ein Nachteil für Bayern, dass Neymar nicht spielt“

Am heutigen Mittwoch empfängt der FC Bayern die Stars von Paris Saint-Germain im CL-Achtelfinal-Rückspiel (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Die Nagelsmann-Elf konnte sich im Hinspiel mit 1:0 durchsetzen und will nun mit den eigenen Fans im Rücken den Aufstieg ins Viertelfinale feiern.

„Die Bayern haben in den letzten Wochen viele Probleme gehabt, aber wenn sie da sein müssen, sind sie eine Einheit. Sie haben individuelle Klassespieler, die als Mannschaft dann sehr schwer zu schlagen sind“, erklärte Sky Experte Andreas Herzog bei „Talk und Tore“.

Paris darf im Rückspiel wieder auf Starspieler Kylian Mbappe bauen, der in der ersten Begegnung für frischen Wind in der Offensive gesorgt hat. Allerdings wird in München Neymar fehlen. Der Brasilianer unterzog sich einer Operation am rechten Knöchel und fällt drei bis vier Monate aus. Herzog: „Eigentlich stehe ich auf den Spieler, aber ich glaube, es ist ein Nachteil für Bayern, dass Neymar nicht spielt. Mit Mbappe, Messi und Neymar hätten sie es in München nicht verteidigt bekommen.