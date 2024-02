Herzog mit Südkorea nach Sieg gegen Australien im Semifinale

Co-Trainer Andreas Herzog darf mit Südkoreas Fußballnationalteam weiter vom Gewinn des Asien-Cups in Katar träumen.

95 Minuten lang mit 0:1 in Rückstand liegend, setzten sich die Taeguk Warriors am Freitag im Viertelfinale gegen Australien in der Verlängerung mit 2:1 (1:1, 1:1) durch. In der Vorschlussrunde bekommen sie es mit Jordanien zu tun, das mit einem 1:0-(0:0)-Sieg den Erfolgslauf von Turnier-Debütant Tadschikistan stoppte.

Mann des Abends im Duell zweier WM-Achtelfinalisten war Tottenham-Star Son Heung-Min. Er holte in der Nachspielzeit erst den Elfmeter heraus, mit dem Ex-Salzburger Hwang Hee-chan Südkorea in die Verlängerung schoss. Dort sorgte Son dann persönlich für den Siegtreffer der spielerisch dominanten, aber offensiv ineffizienten Truppe von Trainer Jürgen Klinsmann. Australien war kurz vor der Pause durch Craig Goodwin (42.) in Führung gegangen, in der Verlängerung sah dann Mittelfeldspieler Aiden O’Neill wegen groben Foulspiels nach Videobeweis die Rote Karte (105.+4), nachdem der Schiedsrichter ihm zunächst nur Gelb gezeigt hatte.

Jordanien brachte im dritten Asien-Viertelfinale seiner Verbandsgeschichte ein Eigentor durch Vahdat Hanonov in der 66. Minute den erstmaligen Aufstieg ins Halbfinale. Die vom Kroaten Petar Segrt – einst in Österreich Trainer von DSV Leoben, SV Ried und Wr. Sportklub – betreuten Tadschiken hatten in der 15. Minute bei einem Lattentreffer von Ehson Panjshanbe Pech.

(APA)/Bild: Imago