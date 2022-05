Herzog nach der Altach-Niederlage: „Jetzt wird’s schwer für uns“

Admira verliert gegen Altach mit 0:3 und ist eine Runde vor Schluss noch immer abstiegsgefährdet. Mit einem Sieg gegen Altach hätten die Südstädter den Klassenerhalt fixieren können. Für Admira-Trainer Andreas Herzog ist dieser Umstand besonders bitter.

„Es ist jetzt extrem bitter. Wir hätten seit Wochen alles klar machen können und jetzt wird’s schwer für uns. Jetzt haben wir das letzte Spiel in Linz gegen den LASK und wir müssen uns was einfallen lassen, dass wir in der Offensive einfach torgefährlicher werden und dass wir Tore erzielen“, so Herzog im Sky-Interview.