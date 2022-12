Herzog über 500 m in Calgary auf Rang sieben

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog ist am Freitag beim Weltcup in Calgary (Kanada) über 500 m in 37,47 Sekunden auf den siebenten Platz gelaufen. Es siegte die Südkoreanerin Kim Min-Sun in 36,96 Sek. In der Gesamtwertung ist die Wahlkärntnerin über diese Distanz Dritte. Über 1.500 m wurde in Division B Gabriel Odor mit österreichischem Rekord von 1:45,02 Min. Zweiter und sicherte sich damit für den ersten zweier Februar-Weltcups in Polen das Ticket für die A-Gruppe.

„Das war heute kein guter Lauf und ich bin überhaupt nicht zufrieden damit“, sagte Herzog. „Vom Start her bin ich nicht gut weggekommen, habe aber die Position nicht gefunden und daher auch die erste Kurve nicht getroffen. Je länger das Rennen dauerte, desto besser ging es.“ Kim hat bisher alle vier 500-m-Saisonrennen gewonnen.

Odor war fast sieben Zehntel schneller als eine Woche davor beim ersten Calgary-Weltcup. „Es war ein super Rennen“, meinte der Tiroler erfreut. „Ich habe jetzt von Woche zu Woche gemerkt, wie die Form immer besser wurde.“ Odor hat für Sonntag das Antreten im Massenstart eingeplant, Herzog ist noch für 1.500 m (Samstag) und 1.000 m (Sonntag) genannt.

(APA) / Bild: Imago