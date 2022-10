Rapid-Wahl: Herzog bietet Liste Hofmann/Tojner seine Unterstützung an

via

via Sky Sport Austria

Sky-Experte Andreas Herzog wurde in den letzten Wochen im Zuge des Rapid-Präsidentschaftswahlkampfs immer wieder mit der Liste von Steffen Hofmann (540 Pflichtspiele für Rapid) und Michael Tojner (Unternehmer und bereits Rapid-Sponsor) in Verbindung gebracht. Im Sky Studio bestätigt der 54-Jährige, dass er seine Unterstützung angeboten hat. Ein konkretes Amt strebe Herzog jedoch nicht an.