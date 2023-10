Herzog über die aktuelle Lage bei Rapid: „Es müssen sich alle hinterfragen, ob…“

Sky-Experte Andreas Herzog hat in der neuesten Folge von DAB | Der Audiobeweis Spezial u.a. über die bisherige Bundesliga-Saison und den SK Rapid gesprochen.



„Sturm Graz ist eine Überraschung in dem Sinn, dass sie vier Punkte vor Salzburg sind. Das ist beeindruckend. Sie haben den Kader so verbessert, dass sie auch einige Verletzungen verkraften können. Altach ist für mich eine positive Überraschung. Peter Pacult und Austria Klagenfurt legen wieder eine unglaubliche Effektivität an den Tag und Markus Schopp entwickelt seine Mannschaft ebenfalls beeindruckend weiter“, sagte der Südkorea-Coach über die Überraschungen der aktuellen Saison.

Über die derzeitige Situation beim SK Rapid äußerte sich Herzog folgendermaßen: „Bei so einem großen Verein, der klar unter der Erwartungshaltung spielt, ist es klar, dass Unruhe aufkommt. Bei Rapid müssen sich alle hinterfragen, ob das gesamte Auftreten hilfreich ist. Wenn du als Spieler nur ein kleines bisschen Angst hast, was nach dem Spiel passiert, dann ist das der Hemmschuh Nummer eins. Als Rapid Spieler muss ich gewisse Ansprüche an mich selbst haben. Sie zeigen es phasenweise, aber da ist keine Konstanz da. Deshalb sind sie weit weg von einer Spitzenmannschaft. Der Anspruch kann nicht sein, dass du bis kurz vor Schluss um einen Top-Sechs-Platz kämpfen musst.“

DAB | Der Audiobeweis Folge #206 mit Andreas Herzog

Bild: GEPA