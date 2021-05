Herzog über die Kombination Ortlechner und Schmid: “Können die Austria in die Spur bringen”

via

via Sky Sport Austria

Sky-Experte und zukünftiger Admira-Trainer Andreas Herzog äußerte sich vor dem Playoff-Rückspiel von Austria Wien beim WAC über die Personalveränderungen bei den “Veilchen”.

Mit Manfred Schmid (Trainer) und Manuel Ortlechner (Sportdirekor) gibt es gleich zwei neue Gesichter im Klub, die den FAK in eine glorreiche Zukunft führen sollen. Herzog meinte: “Beide haben eine erfolgreiche Vergangenheit bei der Austria. Die wissen, wie man die Austria wieder in die Spur bringen kann. Fakt ist, dass die Austria in den letzten Wochen ihr Image wieder aufgebessert hat.”

Für Manuel Ortlechner ist es die erste Station als Sportdirektor, das bereitet Rekordnationalspieler Andreas Herzog aber keine Bauchschmerzen: “Das sind neue Aufgaben (Anm. für Ortlechner), aber ich traue es ihnen Beiden zu.”