Herzog über Jaissle-Wechsel: „…dann wäre ich nicht nach Saudi-Arabien gegangen“

Der Wechsel von Matthias Jaissle vom FC Red Bull Salzburg nach Saudi-Arabien zu Al-Ahli sorgte wenige Stunden vor dem Auftakt der ADMIRAL Bundesliga für einen Paukenschlag.

„Es ist schon für einen Trainer unangenehm, wenn ein guter Spieler wechselt, aber wenn ein Trainer, der die ganze Saisonvorbereitung gemacht hat, so kurzfristig weggeht, ist das noch extremer als ein Spielerwechsel“, sagt Sky Experte Andreas Herzog und erklärt: „Wenn ich in Österreich zweimal Meister geworden wäre, dann wäre ich nicht nach Saudi-Arabien gegangen. Ich glaube schon, dass er mit den Erfolgen in Deutschland vielleicht eine andere Karriere hätte machen können.“