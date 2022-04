Herzog über ÖFB-Teamchefsuche: „Ich bin nicht kontaktiert worden“

Admira-Trainer Andreas Herzog hat sich im Nachgang der Partie gegen Altach zur Teamchef-Frage beim ÖFB geäußert. „Nein, ich bin nicht kontaktiert worden. Ich habe andere Vorbereitungen (auf das Altach-Spiel, Anm. d.Red) gehabt und nach dem Last-Minute-Ausgleich der Altacher habe ich ehrlich gesagt auch andere Probleme. Man wird sehen was kommt“, sagte Herzog im Sky-Interview.

Zudem kritisierte Herzog den Umgang mit Ex-Teamchef Franco Foda, der nach der verpassten WM vor wenigen Tagen seinen Rücktritt als Nationaltrainer erklärt hatte. „Ich habe es nicht fair gefunden, wie man mit Franco zum Schluss umgegangen ist. Das ist aber nicht nur in Österreich so, das ist in jedem Land so“, so Herzog.