Herzog zu Rapid: „Sportlich und wirtschaftlich müssen Kapazunder her“

Andreas Herzog hat sich am Sonntag zu einer möglichen Liste rund um Steffen Hofmann beim SK Rapid Wien geäußert. Der Sky Experte kann sich den Ehrenkapitän als Präsidenten gut vorstellen. Es muss sich bei den Hütteldorfern jedoch auch sportlich und wirtschaftlich etwas ändern.

„Steffen ist einfach die Ikone in den letzten Jahrzehnten bei Rapid gewesen. […] Dann braucht er zwei, drei Leute an seiner Seite und das sind die Wichtigsten, die Geld auftreiben. […] Als Präsident kann ich mir Steffen gut vorstellen, für das ganze Image des Vereins aber daneben vom sportlichen und wirtschaftlichen Aspekt müssen Kapazunder her.“, so Herzog im Gespräch mit Sky-Moderator Michael Ganhör.