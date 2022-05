Herzschlagfinale im Kampf gegen den Abstieg und das Rennen um die Europacup-Plätze! Die letzte Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der spannungsgeladene Abstiegskampf am Freitagabend ab 18:00 Uhr bei LASK – Admira, Altach – WSG Tirol und Hartberg – Ried exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Endspurt um die internationalen Startplätze in der Meistergruppe bei WAC – SK Rapid, Austria Wien – SK Sturm und Salzburg – Austria Klagenfurt am Samstag ab 16:00 Uhr exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Martin Stranzl am Freitag und Marc Janko am Samstag

Der letzte Spieltag der ADMIRAL Bundesliga wartet mit dem Herzschlagfinale gegen den Abstieg am Freitagabend in der Qualifikationsgruppe und dem spannenden Rennen um die Europacup-Plätze in der Meistergruppe auf. Alle Entscheidungen live & exklusiv bei Sky Sport Austria.

Wer muss in die 2. Liga? Das Finale im Abstiegskampf am Freitagabend live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Spannung pur in der Qualifikationsgruppe! Nach dem Erfolg in der Vorwoche entstand in Altach eine neue Euphorie im Kampf gegen den Abstieg. Können die Vorarlberger nun auch gegen die WSG Tirol gewinnen und den Abstieg vermeiden? Die Antwort gibt es ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Zeitgleich trifft Andreas Herzogs Admira auswärts auf den LASK und Dietmar Kühbauer. Für die Südstädter ist sowohl der Abstieg als auch noch der Playoff-Platz möglich. Das Duell gegen die Linzer ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Außerdem kämpfen Hartberg und Ried in der Steiermark um erlösende Punkte im Rennen um den Klassenerhalt und die theoretische Chance auf Platz zwei. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt. Die drei Spiele und die Entscheidung um den Abstieg sind zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Wer sichert sich Platz 3? Der Endspurt um die internationalen Startplätze in der Meistergruppe am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Tags darauf entscheidet sich in der Meistergruppe wer die Plätze drei, vier und fünf belegt. Im direkten Duell treffen in der Wolfsberger Lavanttal-Arena der WAC und der SK Rapid aufeinander. Beide Teams brauchen wohl unbedingt einen Sieg, um noch den wichtigen dritten Platz belegen zu können. Die Partie wird ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Parallel ist die Wiener Austria im Heimspiel gegen Vizemeister SK Sturm gefordert. Mit einem Heimsieg können sich die Veilchen Platz drei sichern. Ob ihnen dieser gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Zudem empfängt Meister Salzburg Peter Pacult und Austria Klagenfurt. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Überdies sind die drei abschließenden Matches der Meistergruppe in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 20. Mai 2022

18:00 Uhr:

LASK – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Cashpoint SCR Altach – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Martin Stranzl

Samstag, 21. Mai 2022

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA