„Heul woanders“: Weltmeister liefern sich Streit um Martinez

Das Verhalten des argentinischen Torwarts Emiliano Martinez nach dem WM-Finale hat für einen weiteren Streit gesorgt. Via Social Media lieferten sich dieses Mal zwei Weltmeister ein Wortgefecht.

Es war eine überragende Leistung, die der argentinische Keeper Emiliano Martinez im WM-Finale gegen Frankreich zeigte. Mit seiner Parade in der letzten Minute der Nachspielzeit gegen Kolo Muani sowie den gehaltenen Elfmetern hatte er maßgeblichen Anteil am dritten Titel der Albiceleste. Das Verhalten des Torwarts nach Abpfiff sowie auf der Siegesfeier in Buenos Aires hatte allerdings für Schlagzeilen gesorgt.

Martinez provoziert Mbappe

Martinez hielt erst eine ironische Schweigeminute für Kylian Mbappe in der argentinischen Kabine ab, machte obszöne Gesten mit dem WM-Pokal und wurde dann mit einer Mbappe-Puppe bei der Siegesfeier in der Heimat abgelichtet. Während die argentinischen Fans das Verhalten des Torwarts feierten, sorgten die Gesten bei einigen Menschen für Unmut. So auch beim französischen Weltmeister von 2018, Adil Rami. Via Social Media betitelte der Verteidiger den argentinischen Keeper als „meistgehassten Mann“ und seine Gesten als „die größte Sch**** in der Welt des Fußballs“.

Die Antwort auf den Instagram-Post des Franzosen erfolgte postwendend, allerdings nicht von Martinez selbst, sondern von Angel Di Maria. Der Juve-Spieler verteidigte seinen Nationaltorwart und schrieb: „El Dibu ist der beste Torhüter der Welt. Geh und heul woanders!“.

