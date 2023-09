Heute Abend live auf Sky: DFB-Pokal mit SV Wehen Wiesbaden – RB Leipzig

Das Nachholspiel SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig heute Abend ab 20:15 Uhr live bei Sky Sport (mit dem Sky X-Traumpass den DFB-Pokal live streamen!)

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft RB Leipzig HEUTE auf Wehen Wiesbaden. Hier gibt’s alle Infos zur Partie und zur Übertragung im TV & Stream auf Sky.

Die Mission Titelverteidigung startet für RB Leipzig im DFB-Pokal an diesem Mittwoch bei Wehen Wiesbaden. Die Sachsen steigen erst jetzt in den Wettbewerb ein, weil sie am ursprünglichen Start des DFB-Pokals im Super Cup gegen die Bayern gefordert waren.

Nach der Auftaktniederlage bei Leverkusen hat Leipzig in der Deutschen Bundesliga bisher alle Spiele gewinnen können. Bei den Gastgebern sieht es durchwachsener aus: der Aufsteiger aus der 3. Liga steht mit acht Punkten aus den ersten sieben Spielen auf dem 14. Tabellenplatz. Wiesbadens größter Erfolg im Pokal war das Erreichen des Viertelfinals in der Saison 2008/09, als die Hessen am Hamburger SV scheiterten.

Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig: Wann findet das Erstrundenspiel statt?

Aufgrund des Supercups hat Leipzig nicht am ersten Pokalwochenende teilgenommen. Die Partie gegen Wiesbaden wurde verschoben.

Wann? Mittwoch, 27. September 2023 , ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr)

Mittwoch, , ab (Anstoß: 20:45 Uhr) Wo? Das Spiel wird im Brita-Stadion in Wiesbaden ausgetragen

Wer überträgt das Pokalspiel zwischen Wiesbaden und Leipzig im TV?

Wie alle DFB-Pokal-Partien überträgt Sky auch das Spiel Wehen Wiesbaden gegen RBL live im TV. Auf Sky Sport Top Event sowie auf Sky Sport Mix seid Ihr ab 20:15 Uhr (Anpfiff: 20:45 Uhr) mit den Vorberichten live dabei. Hier gibt es alle wichtigen Infos und spannende Fakten rund um die Partie und die aktuelle DFB-Pokalsaison.

Wann? Ab 20:15 Uhr (Anpfiff: 20:45 Uhr)

Ab 20:15 Uhr (Anpfiff: 20:45 Uhr) Wo? Auf Sky Sport Top Event sowie auf Sky Sport Mix

DFB Pokal 2022/23 – Spielplan und alle Termine bis zum Finale

1. Hauptrunde: 11. – 14. August 2023 und 26./27. September

11. – 14. August 2023 und 26./27. September 2. Hauptrunde: 31. Oktober /1. November 2023

31. Oktober /1. November 2023 Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

5./6. Dezember 2023 Viertelfinale: 30./31. Januar 2024

30./31. Januar 2024 Halbfinale: 2./3. April 2024

2./3. April 2024 Finale: 25. Mai 2024

Wann und wo steigt das Pokal-Finale 2024?

Das Finale des DFB-Pokals findet wie immer im Olympiastadion in Berlin statt. Dieses Mal am 25. Mai 2024.

Beitragsbild: Imago