Heute im Free-Stream: Ryder Cup – Team Europe Captain’s Pick

Team-Verkündung von Team Europe für den Ryder Cup 2023

Europas Kapitän Luke Donald verkündet den Captain’s Pick für den Ryder Cup 2023 in Rom (28.9.-1.10.). Der Ryder-Cup-Kapitän wird in den Studios von Sky UK seine sechs Spieler benennen, die er für sein Team zusätzlich auswählt.

Der Austro-Amerikaner Sepp Straka darf sich heute große Hoffnungen auf eine der sechs Wildcards machen. Bisher stehen neben Debütant Robert MacIntyre (Schottland) und Matt Fitzpatrick (England) auch Jon Rahm (Spanien), Rory McIlroy (Nordirland), Viktor Hovland (Norwegen) und Tyrrell Hatton (England) im europäischen Aufgebot.

Für das US-Team qualifizierten sich Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa und Xander Schauffele. Zudem nominierte Kapitän Zach Johnson für den prestigeträchtigen Teamwettbewerb vom 29. September bis 1. Oktober Justin Thomas, Rickie Fowler, Collin Morikawa, Jordan Spieth, Brooks Koepka und Sam Burns.

Countdown to the Ryder Cup – The Captain



Team Europe Captain’s Pick im kostenlosen Livestream

Die Übertragungszeiten* im Überblick:

Montag: 15:00 Uhr – 15:30 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten

