Heute live auf Sky: DFB-Pokal mit Preußen Münster vs. FC Bayern München

Alles oder nichts: In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der FC Bayern heute Abend auf den Drittligisten Preußen Münster. Heute Abend ist der deutsche Rekordmeister in der ersten Runde zu Gast bei Preußen Münster. Die Bayern steigen erst jetzt in den Wettbewerb ein, weil sie am ursprünglichen Start des DFB-Pokals im Super Cup gegen Leipzig gefordert waren.

In der Deutschen Bundesliga stehen die Bayern derzeit ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz. Bei den Gastgebern sieht die Lage anders aus: der Aufsteiger aus der Regionalliga West ist nach sieben Spieltagen in der 3. Liga auf dem 15. Tabellenplatz. Der größte Pokalerfolg der Münsteraner sind vier Teilnahmen am Achtelfinale, wobei das zum letzten Mal in der Saison 1990/91 gelang.

Aufgrund des Supercups haben die Bayern nicht am ersten Pokalwochenende teilgenommen. Die Partie gegen Münster wurde verschoben.

Wann? Heute, ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45)

Wer überträgt das Pokalspiel zwischen Münster und Bayern im TV?

Wie alle DFB-Pokal-Partien überträgt Sky auch das Spiel Preußen Münster gegen Bayern München live im TV. Auf Sky Sport Top Event sowie auf Sky Sport Mix seid Ihr ab 20:15 Uhr (Anpfiff: 20:45 Uhr) mit den Vorberichten live dabei. Hier gibt es alle wichtigen Infos und spannende Fakten rund um die Partie und die aktuelle DFB-Pokalsaison.

Wann? Ab 20:15 Uhr (Anpfiff: 20:45 Uhr)

DFB Pokal 2022/23 – Spielplan und alle Termine bis zum Finale

1. Hauptrunde: 11. – 14. August 2023 und 26./27. September

11. – 14. August 2023 und 26./27. September 2. Hauptrunde: 31. Oktober /1. November 2023

31. Oktober /1. November 2023 Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

5./6. Dezember 2023 Viertelfinale: 30./31. Januar 2024

30./31. Januar 2024 Halbfinale: 2./3. April 2024

2./3. April 2024 Finale: 25. Mai 2024

Wann und wo steigt das Pokal-Finale 2024?

Das Finale des DFB-Pokals findet wie immer im Olympiastadion in Berlin statt. Dieses Mal am 25. Mai 2024.

Beitragsbild: Imago