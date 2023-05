Heute live auf Sky: Die Meistergruppe mit Austria Wien – Sturm Graz & Salzburg – Rapid Wien

Am Sonntag ab 13:30 Uhr Austria Wien – SK Sturm und Austria Klagenfurt – LASK live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend die Partie Salzburg – SK Rapid live & exklusiv

Die Top-Spiele Austria Wien – SK Sturm und Salzburg – SK Rapid mit Sky Experte Peter Stöger am Sonntag

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga startet um 13:30 Uhr mit zwei Parallelspielen. In Wien-Favoriten kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen der Austria und dem SK Sturm. Am vergangenen Spieltag konnten die Veilchen lange mit den Grazern mithalten, schlussendlich musste man sich trotzdem 2:3 geschlagen geben. Ob nun die Revanche gegen den frisch gebackenen Cup-Sieger gelingt, sehen Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich empfängt Austria Klagenfurt den LASK. Die Pacult-Elf hat weiterhin die Chance auf einen internationalen Startplatz und will den ersten Sieg in der Vereinsgeschichte gegen die Linzer feiern. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Beide Spiele sind zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Direkt im Anschluss wartet zum Abschluss der 28. Runde das Duell zwischen Salzburg und dem SK Rapid. Im Titelkampf möchten die Bullen weiterhin tonangebend bleiben und die drei Punkte in der Mozartstadt behalten. Nach dem verlorenen Cup-Finale wollen die Hütteldorfer das Rennen um Platz drei wieder spannend machen. Wer wird sich durchsetzen? Die Antwort gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Sonntag, 7. Mai 2023

13:30 Uhr:

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Peter Stöger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

