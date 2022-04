Heute live auf Sky: Glasners Eintracht bei West Ham United

Der UEFA Super Donnerstag auf Sky Sport Austria startet um 20:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung auf Sky Sport Austria 1

Um 21:00 Uhr der Hit zwischen West Ham und Eintracht Frankfurt mit Martin Hinteregger auf Sky Sport Austria 2

Parallel das zweite UEFA Europa League Halbfinal-Hinspiel zwischen RB Leipzig mit Konrad Laimer und den Glasgow Rangers auf Sky Sport Austria 3

Die Halbfinal-Duelle der UEFA Europa Conference League: Feyenoord Rotterdam gegen Olympique Marseille und Leicester City gegen AS Rom live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Halbfinale in der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League! Die acht verbliebenen Teams kämpfen in den Hinspielen um die perfekte Ausgangslage für den Einzug ins Spiel um einen europäischen Titel.

Der Hit zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt mit Martin Hinteregger live bei Sky Sport Austria

Oliver Glasners Eintracht Frankfurt will nach dem sensationellen Erfolg gegen den FC Barcelona nun auch im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Europa League gegen West Ham überzeugen. Die Londoner setzten sich in ihrem Viertelfinale souverän gegen Lyon durch. Kann sich die Frankfurter Mannschaft um Martin Hinteregger eine gute Ausgangslage verschaffen und die Fans vom Finale in Sevilla träumen lassen? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria. Die Vorberichterstattung startet um 20:00 Uhr.

Gelingt RB Leipzig ein Heimsieg im Halbfinal-Hinspiel? Das Duell mit den Glasgow Rangers live bei Sky Sport Austria

In der zweiten Halbfinal-Paarung der UEFA Europa League treffen die Leipziger um Mittelfeldmotor Konrad Laimer auf die Glasgow Rangers. Während sich die Deutschen in einem knappen Duell gegen Atalanta Bergamo durchsetzten, erspielten sich die Rangers mit einem Sieg in der Verlängerung gegen Braga das Halbfinal-Ticket. Ob die Leipziger Offensive die schottische Abwehrreihe knacken kann, ist live auf Sky Sport Austria zu sehen. Die Vorberichterstattung startet um 20:00 Uhr.

Die UEFA Europa Conference League Halbfinal-Spiele live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Auch im dritten europäischen Wettbewerb stehen am Donnerstag die Halbfinal-Hinspiele an. Feyennord Rotterdam mit Gernot Trauner trifft auf Olympique Marseille und will sich im Heimspiel mit einem Sieg die perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später sichern. Außerdem gastiert Jose Mourinho mit AS Roma bei Leicester City. Setzen sich die Italiener auswärts durch oder überzeugen die Engländer vor heimischem Publikum? Beide Spiele zeigt Sky Sport Austria live & exklusiv.

