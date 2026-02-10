Heute live auf Sky: Premier League & DFB-Pokal-Viertelfinale

Englische Woche in der Premier League: Heute u.a. mit West Ham United gegen Manchester United – ab 21:05 Uhr live auf Sky Sport 3

DFB-Pokal-Viertelfinale: Hertha BSC vs. SC Freiburg ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Heute kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen West Ham United und Manchester United. Die Hammers, aktuell auf dem 18. Tabellenplatz, haben drei ihrer letzten vier Spiele gewonnen und möchten nun die Siegesserie der Red Devils beenden, die unter Michael Carrick bislang noch keinen Punkt abgegeben haben. Ob das gelingt, ist ab 21:05 Uhr live zu sehen.

Im DFB-Pokal-Viertelfinale tritt Hertha BSC gegen den SC Freiburg an. Im Achtelfinale setzte sich Hertha im Zweitliga-Duell gegen Kaiserslautern deutlich mit 6:1 durch, während Freiburg einen 2:0-Erfolg über Darmstadt feiern konnte.

Der 26. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Dienstag:

20:20 Uhr: Tottenham Hotspur – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

20:20 Uhr: FC Chelsea – Leeds United live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: FC Everton – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 2

21:05 Uhr: West Ham United – Manchester United live auf Sky Sport 3

Mittwoch:

20:20 Uhr: Manchester City – FC Fulham live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: Aston Villa – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: Crystal Palace – FC Burnley live auf Sky Sport 3

20:20 Uhr: Nottingham Forest – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 4

21:05 Uhr: AFC Sunderland – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport PremierLeague

Donnerstag:

20:50 Uhr: FC Brentford – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport PremierLeague

Das Viertelfinale des DFB–Pokals live bei Sky Sport:

Dienstag, 10. Februar:

20:15 Uhr: Hertha BSC – SC Freiburg auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Mittwoch, 11. Februar:

20:15 Uhr: FC Bayern München – RB Leipzig auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

