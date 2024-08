HEUTE LIVE im Stream: Verleihung „Goldener Schuh“ für Harry Kane

Torjäger Harry Kane vom FC Bayern erhält den Goldenen Schuh 2024 für den erfolgreichsten Torschützen Europas der Saison 2023/24. Sky zeigt die Verleihung ab 18:30 Uhr im kostenlosen Livestream.

Der „Goldene Schuh“ ist die Auszeichnung für den treffsichersten Angreifer Europas. In diesem Jahr geht sie an Harry Kane vom FC Bayern München. Der Brite, der im vergangenen Sommer von Tottenham Hotspur zu den Bayern gewechselt war, erzielte in seiner Bundesliga-Premierensaison 36 Treffer.